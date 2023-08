Главный дипломат ЕС о последних атаках России: Угроза для продовольственной безопасности

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель осудил последние ракетные удары РФ против Украины, целью части которых стала портовая инфраструктура.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Высокий представитель ЕС констатировал, что Россия продолжает наносить воздушные удары по Киеву, а также по украинским портам в Одессе и на Дунае.

Russia continues its air attacks on Kyiv, Odesa and on Ukrainian Danube ports.



These targeted attacks on Ukrainian grain infrastructure aggravate global food insecurity, putting millions of the most vulnerable at risk.#StandWithUkraine #FoodisNotAWeapon