Главный дипломат ЕС о последних атаках России: Угроза для продовольственной безопасности

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель осудил последние ракетные удары РФ против Украины, целью части которых стала портовая инфраструктура.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Высокий представитель ЕС констатировал, что Россия продолжает наносить воздушные удары по Киеву, а также по украинским портам в Одессе и на Дунае.

Russia continues its air attacks on Kyiv, Odesa and on Ukrainian Danube ports.



These targeted attacks on Ukrainian grain infrastructure aggravate global food insecurity, putting millions of the most vulnerable at risk.#StandWithUkraine #FoodisNotAWeapon — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 2, 2023

"Эти целенаправленные атаки на украинскую зерновую инфраструктуру усиливают угрозы для продовольственной безопасности в мире и создают риски для миллионов наименее защищенных людей", – подчеркнул Боррель.

Напомним, в результате атаки российских беспилотников на юг Одесской области в ночь на 2 августа повреждения получили портовая, промышленная инфраструктура региона и элеватор.

В Мининфраструктуры заявили, что повреждено почти 40 тысяч тонн зерна, которое ожидали страны Африки, Китай и Израиль.