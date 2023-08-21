Президентка Єврокомісії і Вучич на зустрічі в Афінах говорили про Косово та рух до ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Сербії Александар Вучич провели двосторонню зустріч в Афінах перед неформальним самітом балканських лідерів, ключовими темами були Косово та європейська інтеграція Сербії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн розповіла, що говорила з Александаром Вучичем про потребу "конструктивної взаємодії" для зниження напруги на півночі Косова, а також про питання, пов’язані з прогресом Сербії на шляху до членства у ЄС.

I spoke with President @avucic about the need for constructive engagement to de-escalate the situation in the North of Kosovo & Serbia's progress on its EU path.



Closer integration between EU & Western Balkans is vital, particularly in the face of the Russian war against… pic.twitter.com/xkswu4HtC4 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 21, 2023

"Тісніша інтеграція ЄС і Західних Балкан є життєвою необхідністю, особливо зараз, на тлі війни Росії проти України", – зазначила президентка Єврокомісії.

Александар Вучич у коментарі сербським ЗМІ сказав, що розмова була "хорошою, але непростою".

Щодо Косова він зазначив, що невдовзі спеціальний посланник ЄС з діалогу між Косовом та Сербією Мірослав Лайчак має знову прибути до Белграда.

Піднімали питання і відносин з Росією, проте деталей Вучич не повідомив.

Нагадаємо, раніше президент Сербії підтвердив, що зустрінеться в Афінах з президентом України Володимиром Зеленським.

Як відомо, Євросоюз не виключив застосування певних санкцій проти Сербії та Косова, якщо спроби їхнього діалогу закінчаться без результатів.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС