Президентка Єврокомісії і Вучич на зустрічі в Афінах говорили про Косово та рух до ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Сербії Александар Вучич провели двосторонню зустріч в Афінах перед неформальним самітом балканських лідерів, ключовими темами були Косово та європейська інтеграція Сербії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн розповіла, що говорила з Александаром Вучичем про потребу "конструктивної взаємодії" для зниження напруги на півночі Косова, а також про питання, пов’язані з прогресом Сербії на шляху до членства у ЄС.

I spoke with President @avucic about the need for constructive engagement to de-escalate the situation in the North of Kosovo & Serbia's progress on its EU path.



Closer integration between EU & Western Balkans is vital, particularly in the face of the Russian war against… pic.twitter.com/xkswu4HtC4