Укр Рус Eng

Президент Еврокомиссии и Вучич на встрече в Афинах говорили о Косово и движении к ЕС

Понедельник, 21 августа 2023, 21:08

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Сербии Александар Вучич провели двустороннюю встречу в Афинах перед неформальным саммитом балканских лидеров, ключевыми темами были Косово и европейская интеграция Сербии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен рассказала, что говорила с Александаром Вучичем о необходимости "конструктивного взаимодействия" для снижения напряжения на севере Косово, а также о вопросах, связанных с прогрессом Сербии на пути к членству в ЕС.

"Более тесная интеграция ЕС и Западных Балкан является жизненной необходимостью, особенно сейчас, на фоне войны России против Украины", – отметила президент Еврокомиссии.

Александар Вучич в комментарии сербским СМИ сказал, что разговор был "хорошим, но непростым".

Вучич объяснил отказ от санкций против РФ "моральной позицией"

Относительно Косово он отметил, что вскоре специальный посланник ЕС по диалогу между Косово и Сербией Мирослав Лайчак должен снова прибыть в Белград.

Поднимали вопрос и отношений с Россией, однако деталей Вучич не сообщил.

Напомним, ранее президент Сербии подтвердил, что встретится в Афинах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как известно, Евросоюз не исключил применения определенных санкций против Сербии и Косово, если попытки их диалога закончатся без результатов.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косово читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косово и торпедирует мирную стратегию ЕС

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сербия Еврокомиссия