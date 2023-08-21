Президент Еврокомиссии и Вучич на встрече в Афинах говорили о Косово и движении к ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Сербии Александар Вучич провели двустороннюю встречу в Афинах перед неформальным саммитом балканских лидеров, ключевыми темами были Косово и европейская интеграция Сербии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен рассказала, что говорила с Александаром Вучичем о необходимости "конструктивного взаимодействия" для снижения напряжения на севере Косово, а также о вопросах, связанных с прогрессом Сербии на пути к членству в ЕС.

"Более тесная интеграция ЕС и Западных Балкан является жизненной необходимостью, особенно сейчас, на фоне войны России против Украины", – отметила президент Еврокомиссии.

Александар Вучич в комментарии сербским СМИ сказал, что разговор был "хорошим, но непростым".

Относительно Косово он отметил, что вскоре специальный посланник ЕС по диалогу между Косово и Сербией Мирослав Лайчак должен снова прибыть в Белград.

Поднимали вопрос и отношений с Россией, однако деталей Вучич не сообщил.

Напомним, ранее президент Сербии подтвердил, что встретится в Афинах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как известно, Евросоюз не исключил применения определенных санкций против Сербии и Косово, если попытки их диалога закончатся без результатов.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косово читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косово и торпедирует мирную стратегию ЕС