Пентагон готовий тренувати українців на F-16 у США

Сполучені Штати готові у себе в країні навчати українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це, як пише "Європейська правда", на брифінгу заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.

За словами представника Міноборони, США "готові підтримати навчання" на континентальній частині Сполучених Штатів, якщо "буде вичерпана відповідна спроможність в Європі".

"Я не можу зараз сказати, на яких саме базах може відбуватися навчання, але, звичайно, якщо рішення буде прийнято, і ми будемо рухатися вперед, ми обов'язково повідомимо вам про це", – уточнив Райдер.

Раніше повідомлялося, що США навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16, якщо європейські країни відставатимуть від складеного ними графіка або якщо кількість льотчиків значно збільшиться.

Перед цим високий представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель допустив, що Брюссель ухвалить рішення про часткову компенсацію витрат держав-членів, які вирішили передати Україні винищувачі F-16.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Данія, а також Нідерланди на вихідних оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.

У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.