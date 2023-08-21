У ЄС готові компенсувати частину витрат країн, які дають Україні F-16

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель допустив, що Брюссель ухвалить рішення про часткову компенсацію витрат держав-членів, які вирішили передати Україні винищувачі F-16.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Europa Press, Боррель заявив у понеділок під час виступу в місті Сантандер.

Топ-дипломат ЄС згадав про рішення Данії та Нідерландів передати Україні власні винищувачі F-16 через кілька днів після того, що США дали на це зелене світло.

Він уточнив, що така відправка не є результатом угоди з ЄС, а "є двостороннім рішенням кількох країн, які сформували групу для координації своїх дій".

Боррель водночас зауважив, що Євросоюз "безумовно" профінансує "частину" витрат цих держав-членів, якщо вони звернуться з відповідним проханням до Брюсселя.

Керівник дипломатії ЄС висловив упевненість, що ці літаки можуть "стати підтримкою" для України, хоч і визнав, що, "на жаль", F-16 "не зможуть бути використані дуже скоро", оскільки спочатку потрібно навчити пілотів, що є "тривалим завданням".

"Але чим швидше ми почнемо, тим краще", – сказав він.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Данія, а також Нідерланди на вихідних оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.

У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.