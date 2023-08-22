У США розповіли, за яких умов приєднаються до навчання українців на F-16

Сполучені Штати навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16, якщо європейські країни відставатимуть від складеного ними графіка або якщо кількість льотчиків значно збільшиться.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За словами представниці Міноборони США, Вашингтон готовий взяти участь у навчанні українських пілотів, "якщо спроможності Європи будуть вичерпані".

"Якщо Данія і Нідерланди беруть на себе ініціативу з підготовки, і якщо вони просто не мають можливості... підготувати стільки пілотів, скільки Україна хоче або планує відправити, тоді ми... допоможемо підготувати їх у себе в країні", – уточнила Сінгх.

Вона додала, що українським пілотам потрібно буде пройти "значну англомовну підготовку", щоб бути готовими до польотів на F-16, а це займе певний час, тоді як загальна кількість пілотів, які потребуватимуть підготовки, визначить Київ.

"Це буде Україна, і я думаю, що вона все ще підраховує, скільки пілотів у них є, яких можна буде навчити. Я ще не маю цих цифр", – резюмувала Сінгх.

Напередодні високий представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель допустив, що Брюссель ухвалить рішення про часткову компенсацію витрат держав-членів, які вирішили передати Україні винищувачі F-16.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Данія, а також Нідерланди на вихідних оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.

У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.