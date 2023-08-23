Пентагон готов тренировать украинцев на F-16 в США

Соединенные Штаты готовы у себя в стране обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом, как пишет "Европейская правда", на брифинге заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

По словам представителя Минобороны, США "готовы поддержать учения" на континентальной части Соединенных Штатов, если "будет исчерпана соответствующая способность в Европе".

"Я не могу сейчас сказать, на каких именно базах может происходить обучение, но, конечно, если решение будет принято, и мы будем двигаться вперед, мы обязательно сообщим вам об этом", – уточнил Райдер.

Ранее сообщалось, что США будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16, если европейские страны будут отставать от составленного ими графика или если количество летчиков значительно увеличится.

Накануне высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что Брюссель примет решение о частичной компенсации расходов государств-членов, которые решили передать Украине истребители F-16.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Дания, а также Нидерланды в выходные объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.

В середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.