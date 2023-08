Пожежа на сході Греції стала найгіршою в історії всього ЄС

Пожежа в районі грецького міста Александруполіс стала найгіршою пожежею в історії Євросоюзу.

Про це заявив єврокомісар з реагування на кризові ситуації Янез Ленарчич, пише "Європейська правда".

"Пожежі в районі грецького Александруполіса, від яких вигоріли вже 73 тисячі гектарів, стали найбільшими лісовими пожежами, з якими будь-коли стикався ЄС", – заявив Ленарчич.

🚨 With more than 73,000 ha burnt, the fires in #Alexandroupolis🇬🇷🔥 are now the largest #wildfires on record the EU has faced.



We must continue strengthening national & collective prevention and preparedness efforts in view of more brutal fire seasons.#ClimateCrisis pic.twitter.com/v6cy68Rnpi