На испанском Тенерифе стабилизировали гигантский пожар, который длится 10-й день

На испанском острове Тенерифе из архипелага Канарских островов взяли под контроль огромный пожар, который длится с середины месяца.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Местные власти объявили, что пожар стабилизировали, но остается риск повторного разгорания очагов, особенно в пик дневной жары.

Огонь с 15 августа истребил около 15 тысяч лесистой территории в пределах национального парка, окружающего вулкан Тейде. Это примерно четверть лесных насаждений острова. Пожар называют худшим на архипелаге в новейшей истории.

Многие из тысяч эвакуированных жителей острова уже смогли вернуться домой.

Всего в Испании в этом году от лесных пожаров пострадали около 65 тысяч гектаров территории. Это примерно соответствует средним показателям последних лет и существенно меньше показателя 2022 года – 228 тысяч гектаров.

От масштабных лесных пожаров страдает также Греция, дым от них видно на спутниковых снимках.

Очаг в районе города Александруполис у границы с Турцией называют худшим пожаром в истории всего ЕС. В этом районе погибли 18 человек, вероятно нелегальных мигрантов, которые перешли границу из Турции.