Пожежа на іспанському Тенерифе зачепила чверть лісів на острові

Від пожежі на іспанському острові Тенерифе з архіпелагу Канарських островів постраждало близько чверті усіх його лісових насаджень.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Площа постраждалої території досягла майже 15 тисяч гектарів на території 11 муніципалітетів. Це близько 7,3% території острова та майже 27% лісових насаджень на Тенерифе.

Периметр пожежі сягає 88 кілометрів. Дим від пожежі добре відчутний у найбільших містах острова – його столиці Санта-Круз-де-Тенерифе та Сан-Крістобаль-де-ла -Лагуна.

Керівник регіону Фернандо Клавіхо заявив, що пожежу ще не повністю взяли під контроль, але "найгірше вже позаду" і частина евакуйованих людей вже у вівторок зможуть повернутися додому.

"Це пожежа таких масштабів і сили, що, за словами фахівців, вони ще такого не бачили", – зазначив він.

Нагадаємо, пожежа спалахнула тиждень тому, 15 серпня, в гірському національному парку навколо вулкану Тейде. Через неї довелося евакуювати 26 тисяч людей.

Поліція вважає причиною навмисні підпали.

Від масштабних лісових пожеж потерпає також Греція, дим від них видно на супутникових знімках.