Сильні пожежі на іспанському Тенерифе спричинили навмисні підпали

Поліція вважає, що лісові пожежі, які вирують на іспанському туристичному острові Тенерифе, спричинили навмисні підпали.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив глава ради регіону Канарських островів Фернандо Клавіхо, повідомляє AP.

За словами посадовця, правоохоронці розслідують справу за трьома версіями. Він не повідомив, чи були проведені якісь арешти.

Губернатор Тенерифе Роза Давіла заявила, що завдяки роботі пожежників результати за ніч, 21 серпня, "виявилися дуже позитивними", оскільки жодного будинку не згоріло.

Про постраждалих поки що невідомо. Аварійні служби повідомили, що якість повітря в 19 районах міста незадовільна, та закликали людей залишатися в приміщенні, коли це можливо, і носити маски на відкритому повітрі.

За даними Європейської інформаційної системи лісових пожеж, Іспанія очолює список країн ЄС, що постраждали від лісових пожеж цього року, випередивши Італію та Грецію, де згоріло 75 тисяч гектарів.

Напередодні повідомлялося, що лісові пожежі на іспанському острові Тенерифе, що входить до Канарських островів, виходять з-під контролю попри зусилля пожежників, які борються з полум'ям вже майже тиждень.

Через подальше поширення лісових пожеж на іспанському Тенерифе місцева влада вирішила евакуювала загалом 26 тисяч людей із 11 міст.

Як повідомлялось, пожежа спалахнула у вівторок увечері в гірському національному парку навколо вулкану Тейде, найвищої вершини Іспанії, на тлі спекотної і сухої погоди.