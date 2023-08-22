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У Греції через лісові пожежі евакуювали лікарню, дим видно з космосу

фото, відео
Вівторок, 22 серпня 2023, 10:49

У Греції налічується вже сім осередків лісових пожеж, останній з яких додався вранці у середу; через пожежу евакуювали пацієнтів міської лікарні Александруполіса. 

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Триває боротьба з пожежами в районі міст Александруполіс, Родопе, Кавала, на островах Евбея та Кітнос, у районі Беотія північніше Афін та північному передмісті Афін Аспропіргос. 

 
AP
 
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Пожежа біля Аспропіргоса почалася вранці у середу, палає місцевість із сухою травою. Через пожежу призупинили рух на прилеглій залізничній гілці. 

Дуже складною залишається ситуація в Александруполісі, довкола якого пожежа триває вже четвертий день. 

Попри величезні зусилля пожежників, довелося евакуювати ще низку районів на узбережжі біля міста, а також пацієнтів міської лікарні. Там евакуацію оголосили ще звечора, коли фронт пожежі почав підходити впритул до неї.

Пацієнтів розмістили на борту судна. Близько 5 ранку вогонь дістався до приміщень лікарні.

 
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Дим від грецьких пожеж видно на знімках з європейського супутника METEOSAT-11.

 

Нагадаємо, у понеділок на підмогу грецьким вогнеборцям вирушила команда пожежників з Румунії.

У вівторок у Єврокомісії оголосили, що додаткова допомога прямує також з Німеччини, Швеції, Хорватії, Чехії. 

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Греція