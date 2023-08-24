Прем’єрка Естонії вийшла з поясненнями через "російський бізнес" чоловіка

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас сказала, що до цього тижня не знала про співпрацю чоловіка з бізнес-партнером у Росії, та що їй "нема чого приховувати".

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Каллас сказала, що до цього тижня в деталях не цікавилася бізнес-партнерством чоловіка Арво Халліка.

"Коли ЗМІ почали ставити запитання, звісно ж, я почала ставити їх чоловікові. За його словами, одна зі сфер діяльності компанії до війни були у тому числі логістичні послуги у Росії, і їх згорнули через місяць після початку повномасштабної війни – у березні 2022 року. За його словами, зараз послуги надаються лише одній естонській компанії, і цей проєкт також на завершальному етапі", – розповіла прем’єрка.

Каллас додала, що Stark Logistics не порушила санкцій і мала за правило не заправляти вантажівки у Росії. За її словами, у чоловіка немає клієнтів-росіян: це естонський клієнт, якому допомагають згорнути виробничу діяльність у Росії.

"З точки зору товарообігу, це не оборот у Росії. Тому що послуги надаються естонській компанії, рахунки виставляються естонській компанії, ти сплачуєш податки в Естонії, заправляєшся пальним в Естонії, співробітники – в Естонії, авто зареєстровані в Естонії. Він не подумав, що це може викликати осуд з моральної точки зору", – зазначила Каллас.

"Я казала і скажу ще раз: на мою думку, будь-який бізнес з Росією варто припинити на той час, доки російська агресія проти України триває", – підкреслила прем’єрка.

Вона додала, що готова відповідати на всі подальші запитання, оскільки "нічого не приховувала і не має чого ховати".

Каллас також сказала, що не думає про відставку, тому що не скоїла нічого протизаконного.

Нагадаємо, естонська прем’єрка Кая Каллас потрапила у скандал після того, як з’ясувалось, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить чоловіку Каллас Арво Халліку, під час повномасштабної війни в Україні продовжила діяльність у напрямку Росії.

Раніше президент Естонії Алар Каріс заявив, що Каллас як прем'єр-міністерка зобов'язана пояснити громадськості суть скандалу навколо підприємницької діяльності її чоловіка.