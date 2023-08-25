Спецслужба Эстонии: "Российский бизнес" мужа премьера не нарушал санкций

Полиция безопасности Эстонии заявила, что деятельность компании Stark Logistics, которой владеет муж премьер-министра страны Каи Каллас, в России не нарушает действующих санкций.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос общественного вещателя ERR, сообщает "Европейская правда".

Спецслужба сообщила, что, по ее информации, "предприятия, связанные с мужем премьер-министра, не нарушали санкций".

"Если где-то и использовалась так называемая схема JOKK (с эстонского "юридически все корректно". – Ред.), то это как раз и означает, что нет оснований что-то инкриминировать по пенитенциарному праву. А моральных оценок мы не даем", – говорится в ответе Полиции безопасности Эстонии.

Там также добавили, что в связи с инцидентом не увидели оснований менять уровень допуска Каллас к государственной тайне.

Телерадиокомпания ERR сообщила в среду, что транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит мужу премьер-министра Каи Каллас Арво Халлику, продолжала осуществлять грузоперевозки в Россию во время войны в Украине.

В четверг Кая Каллас сказала, что до этой недели не знала о сотрудничестве мужа с бизнес-партнером в России и что ей "нечего скрывать".

Муж Каллас Арво Халлик, чей бизнес спровоцировал правительственный кризис в стране, объявил в пятницу, что продает все свои акции в предприятии Stark Logistics и уходит из компании.