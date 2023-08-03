Партия власти Финляндии потеряла лидерство в опросах

Социал-демократическая партия бывшего премьера Финляндии Санны Марин вышла на первое место в рейтингах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует совместный опрос Yle и компании Taloustutkimus.

Согласно исследованию, поддержка Коалиционной партии, которая сейчас находится у власти, упала до 19,8%, а ее партнера по коалиции "Настоящих финнов" – до 19,2%.

По данным опроса, Коалиционная партия потеряла 2,3 процентных пункта, тогда как "Настоящие финны" – один, в результате чего занимают вторую и третью строчки соответственно.

Между тем опрос показал поддержку оппозиционной Социал-демократической партии в 22,8%, которая улучшила свои результаты более чем на два процентных пункта.

Объясняя снижение рейтингов правящих партий, руководитель компании Taloustutkimus Юсси Вестинен указал на то, что "в июле один расистский скандал за другим испытывали правительство на прочность".

Согласно опросу, Коалиционная партия и "Настоящие финны" преимущественно потеряли поддержку женщин и избирателей в возрасте до 35 лет. При этом успех социал-демократов объясняют прежде всего оттоком избирателей у "Зеленых" и Союза левых сил.

Ранее сообщалось, что министр экономики Финляндии Вилле Рюдман во время работы депутатом несколько лет назад обменивался со своей девушкой сообщениями расистского содержания, что в очередной раз бросило тень на работу действующего правого правительства страны.

Напомним, предшественник Рюдмана на посту министра экономики Финляндии – Вильгельм Юннила – подал в отставку через 10 дней после формирования правительства на фоне его связей с ультраправыми движениями.

После этого в правительстве Финляндии разгорелся еще один скандал: как оказалось, лидер ультраправой партии "Настоящие финны" и министр финансов Риикка Пурра оставляла анонимные расистские комментарии в интернете лет 15 назад. Ее отставку поддерживает половина граждан Финляндии.

О том, что означает смена власти в стране, "ЕвроПравда" рассказывала в статье: Правое и дружественное к Украине: как изменится политика Финляндии при новом правительстве.