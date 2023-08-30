Бельгия не будет предоставлять убежище одиноким мужчинам: в приоритете семьи

Правительство Бельгии заявило в среду, что вводит запрет на предоставление убежища одиноким мужчинам, объяснив это тем, что бельгийские возможности для приема должны быть использованы для семей, женщин и детей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

Бельгию долгое время критиковали за неспособность предоставить достаточное убежище тысячам людей, которые ищут защиты в стране от преследований у них на родине. Длинные очереди из палаток вдоль улиц в Брюсселе стали пятном на репутации Бельгии.

В среду государственный секретарь по вопросам убежища Николь де Мур заявила, что в течение следующих месяцев ожидается увеличение давления на жилье, и она "совершенно хочет избежать того, чтобы дети этой зимой оказались на улице".

Организации по оказанию помощи осудили этот шаг как нарушение международных обязательств.

"Мы думали, что видели все, но нет. Бельгийское правительство не просто село на права человека, оно хоронит их, "приостанавливая" прием заявок от мужчин – одиноких искателей убежища", – сказал Филипп Хэнсманс, директор Amnesty International в Бельгии.

Де Мур пожаловалась, что приток соискателей убежища за последние два года в 11,5-миллионной стране заполнил центры предоставления убежища почти до 33 500 мест. В прошлом году Бельгия получила около 37 тысяч заявок с просьбами о защите, сообщило федеральное агентство Fedasil.

Кроме соискателей убежища, Бельгия также оказывает помощь примерно 62 тысячам украинских беженцев, сбежавших от полномасштабной российской войны.

В ноябре прошлого года сообщали, что в Бельгии заканчиваются места для приема беженцев из Украины.