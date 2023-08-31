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Багаторічна речниця НАТО, що йде з посади, передала повноваження наступнику

Четвер, 31 серпня 2023, 14:18

Багаторічниця речниця НАТО Оана Лунгеску завершує роботу на цій посаді та передає повноваження Ділану Вайту, який до цього був її заступником.  

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона оголосила у своєму Twitter.

Лунгеску опублікувала коротке прощальне відео та зазначила, що 31 серпня – останній її день на посаді.

"Рада передати повноваження Ділану Вайту як в.о. речника НАТО. Я знаю, що він чудово працюватиме на цій посаді", – зазначила Оана Лунгеску.

 

Наразі невідомо, як довго Вайт працюватиме на цій посаді у статусі виконуючого обов'язки та чи відбудеться офіційне призначення нового речника до відставки Єнса Столтенберга. 

Нагадаємо, про плани Лунгеску йти з посади відомо з початку червня, коли ще вважалося, що повноваження складе також чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг. 

Оана Лунгеску стала найдовготривалішою речницею НАТО в історії блоку. Вона почала роботу речницею ще у 2010 році після довготривалої кар’єри на BBC і стала першою журналісткою на цій посаді.  

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