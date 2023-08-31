Багаторічна речниця НАТО, що йде з посади, передала повноваження наступнику

Багаторічниця речниця НАТО Оана Лунгеску завершує роботу на цій посаді та передає повноваження Ділану Вайту, який до цього був її заступником.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона оголосила у своєму Twitter.

Лунгеску опублікувала коротке прощальне відео та зазначила, що 31 серпня – останній її день на посаді.

On my last day @NATO, I’m very happy to hand over to Dylan White as #NATO’s Acting Spokesperson. I know he will be outstanding, so please continue to follow him here.



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Stay safe 👋 pic.twitter.com/xVoZ6c81Zf — Oana Lungescu (@NATOpress) August 31, 2023

"Рада передати повноваження Ділану Вайту як в.о. речника НАТО. Я знаю, що він чудово працюватиме на цій посаді", – зазначила Оана Лунгеску.

Наразі невідомо, як довго Вайт працюватиме на цій посаді у статусі виконуючого обов'язки та чи відбудеться офіційне призначення нового речника до відставки Єнса Столтенберга.

Нагадаємо, про плани Лунгеску йти з посади відомо з початку червня, коли ще вважалося, що повноваження складе також чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Оана Лунгеску стала найдовготривалішою речницею НАТО в історії блоку. Вона почала роботу речницею ще у 2010 році після довготривалої кар’єри на BBC і стала першою журналісткою на цій посаді.