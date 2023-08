Багаторічна речниця НАТО, що йде з посади, передала повноваження наступнику

Багаторічниця речниця НАТО Оана Лунгеску завершує роботу на цій посаді та передає повноваження Ділану Вайту, який до цього був її заступником.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона оголосила у своєму Twitter.

Лунгеску опублікувала коротке прощальне відео та зазначила, що 31 серпня – останній її день на посаді.

On my last day @NATO, I’m very happy to hand over to Dylan White as #NATO’s Acting Spokesperson. I know he will be outstanding, so please continue to follow him here.



Follow me @LungescuOana & on Instagram and LinkedIn.



Stay safe 👋 pic.twitter.com/xVoZ6c81Zf