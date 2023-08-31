Многолетняя пресс-секретарь НАТО, уходящая с должности, передала полномочия преемнику

Многолетняя пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску завершает работу на этой должности и передает полномочия Дилану Вайту, который до этого был ее заместителем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она объявила в своем Twitter.

Лунгеску опубликовала короткое прощальное видео и отметила, что 31 августа – последний ее день в должности.

On my last day @NATO, I’m very happy to hand over to Dylan White as #NATO’s Acting Spokesperson. I know he will be outstanding, so please continue to follow him here.



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Stay safe 👋 pic.twitter.com/xVoZ6c81Zf — Oana Lungescu (@NATOpress) August 31, 2023

"Рада передать полномочия Дилану Вайту как и.о. спикера НАТО. Я знаю, что он будет прекрасно работать на этой должности", – отметила Оана Лунгеску.

Напомним, о планах Лунгеску уйти с должности известно с начала июня, когда еще считалось, что полномочия сложит также действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Оана Лунгеску стала самой долговременной пресс-секретарем НАТО в истории блока. Она начала работу пресс-секретарем еще в 2010 году после длительной карьеры на BBC и стала первой журналисткой на этой должности.

Пока неизвестно, как долго Уайт будет работать на этой должности в статусе исполняющего обязанности и состоится ли официальное назначение нового спикера до отставки Йенса Столтенберга.