Многолетняя пресс-секретарь НАТО, уходящая с должности, передала полномочия преемнику

Многолетняя пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску завершает работу на этой должности и передает полномочия Дилану Вайту, который до этого был ее заместителем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она объявила в своем Twitter.

Лунгеску опубликовала короткое прощальное видео и отметила, что 31 августа – последний ее день в должности.

On my last day @NATO, I’m very happy to hand over to Dylan White as #NATO’s Acting Spokesperson. I know he will be outstanding, so please continue to follow him here.



