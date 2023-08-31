Укр Рус Eng

Многолетняя пресс-секретарь НАТО, уходящая с должности, передала полномочия преемнику

Четверг, 31 августа 2023, 14:18

Многолетняя пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску завершает работу на этой должности и передает полномочия Дилану Вайту, который до этого был ее заместителем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она объявила в своем Twitter.

Лунгеску опубликовала короткое прощальное видео и отметила, что 31 августа – последний ее день в должности.

"Рада передать полномочия Дилану Вайту как и.о. спикера НАТО. Я знаю, что он будет прекрасно работать на этой должности", – отметила Оана Лунгеску.

 

Напомним, о планах Лунгеску уйти с должности известно с начала июня, когда еще считалось, что полномочия сложит также действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Оана Лунгеску стала самой долговременной пресс-секретарем НАТО в истории блока. Она начала работу пресс-секретарем еще в 2010 году после длительной карьеры на BBC и стала первой журналисткой на этой должности.

Пока неизвестно, как долго Уайт будет работать на этой должности в статусе исполняющего обязанности и состоится ли официальное назначение нового спикера до отставки Йенса Столтенберга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Расширение НАТО