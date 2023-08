Україна повернула до "списку спонсорів" війни п'ять компаній з Греції

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило статус пʼяти грецьких компаній-перевізників у переліку "Міжнародних спонсорів війни", оскільки ці компанії не виконали умови, узгоджені під час переговорів щодо виключення їх з переліку.

Про це НАЗК повідомило у понеділок 7 серпня, пише "Європейська правда".



Нещодавно, зазначили в НАЗК, українська та грецька сторони розпочали перемовини, компаніям запропонували виконати такі умови:

- припинити практики вимкнення транспондерів для відстеження навігації суден;

- припинити практики перевантаження вантажу з борту на борт;

- публічно засудити російську агресію.



Проблему вимкнення транспондерів та перевалки з борту на борт було вирішено у 11-му пакеті санкцій ЄС, зазначили у відомстві.

Проте ці пʼять грецьких компаній-перевізників не виконали у визначений строк вимогу публічного засудження російської агресії. Тому НАЗК відновило їхній статус у переліку "Міжнародні спонсори війни".

Влітку 2022 року НАЗК надало статус "спонсорів війни" п’яти грецьким компаніям – Dynacom Tankers Management (DTM); Delta Tankers LTD; Thenamaris Ships Management Inc.; Minerva Marine; TMC Tankers LTD.

Компанії транспортували російську нафту та нафтопродукти, тим самим поповнюючи бюджет країни-агресора та фінансуючи російське вторгнення, пояснили в агентстві.

Греція блокувала затвердження у червні 11-го пакета санкцій ЄС, вимагаючи вилучити свої компанії з українського списку "спонсорів війни".

Зрештою Україна вилучила зазначені компанії з переліку.