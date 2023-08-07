Украина вернула в "список спонсоров" войны пять компаний из Греции

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) восстановило статус пяти греческих компаний-перевозчиков в перечне "Международных спонсоров войны", поскольку эти компании не выполнили условия, согласованные во время переговоров об исключении их из списка.

Об этом НАПК сообщило в понедельник 7 августа, пишет "Европейская правда".

Недавно, отметили в НАПК, украинская и греческая стороны начали переговоры, компаниям предложили выполнить следующие условия:

- прекратить практики отключения транспондеров для отслеживания навигации судов;

- прекратить практики перегрузки груза с борта на борт;

- публично осудить российскую агрессию.

Проблема отключения транспондеров и перевалки с борта на борт была решена в 11-м пакете санкций ЕС, отметили в ведомстве.

Однако эти пять греческих компаний-перевозчиков не выполнили в установленный срок требование публичного осуждения российской агрессии. Поэтому НАПК восстановило их статус в списке "Международные спонсоры войны".

Летом 2022 года НАПК присвоило статус "спонсоров войны" пяти греческим компаниям – Dynacom Tankers Management (DTM); Delta Tankers LTD; Thenamaris Ships Management Inc.; Minerva Marine; TMC Tankers LTD.

Компании транспортировали российскую нефть и нефтепродукты, тем самым пополняя бюджет страны-агрессора и финансируя российское вторжение, пояснили в агентстве.

Греция блокировала утверждение в июне 11-го пакета санкций ЕС, требуя изъять свои компании из украинского списка "спонсоров войны".

В конце концов Украина исключила указанные компании из списка.