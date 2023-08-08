СМИ узнали о подготовке ЕС отчета с рекомендацией о начале переговоров с Украиной

Европейская комиссия начала подготовку отчета по расширению, в котором должна высказать рекомендацию о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом во вторник сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По данным журналиста, отчет Еврокомиссии о расширении, как и ожидалось, должен быть обнародован во второй половине октября.

"Известно, что он будет содержать рекомендации о начале переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы, а для Грузии – о получении статуса кандидата на вступление в ЕС", – добавил Джозвяк.

drafting of European Commission enlargement report due in 2nd half of Oct has started. state of play is that there will be recommendations for #Ukraine & #Moldova to start EU accession talks & #Georgia to get candidate status. But consensus of 27 EU members in Dec still needed — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 8, 2023

Журналист "Радио Свобода" уточнил, что Еврокомиссия пока не отказалась от идеи "обусловленного" кандидатского статуса для Грузии – это означает, что для следующего этапа (то есть начала переговоров) она должна выполнить определенные условия и критерии.

Он также напомнил, что окончательно эти решения должны одобрить лидеры ЕС на саммите в декабре.

Напомним, лидеры стран ЕС в конце июня прошлого года приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет предоставлен стране только после проведения комплекса реформ.

Ранее в этом году сообщалось, что Европейская комиссия размышляет над тем, чтобы рекомендовать государствам-членам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, а Грузии предоставить кандидатский статус.

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