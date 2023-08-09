Західні посадовці розповіли CNN про "отверезлюючі" оцінки щодо контрнаступу України

На основі поточної ситуації на полі бою західні посадовці починають вважати малоймовірним великий успіх сил оборони України, який би серйозно змінив ситуацію.

Про це повідомляє CNN на основі спілкування з чотирма посадовцями високого рівня із США та інших країн Заходу, які отримували розвідувальну інформацію.

Співрозмовники сумніваються щодо того, що у ЗСУ вийде досягти великих успіхів, хоча допускають, що наступними тижнями ще буде певне просування.

"Але щоби вони (ЗСУ) досягли успіху, який змінить баланс у війні – думаю, це вкрай малоймовірно, дуже малоймовірно", – сказав CNN один зі співрозмовників.

"Наші брифінги отверезлюючі. Нам нагадують про виклики, які постали перед ними (Україною). Це найскладніший період війни", – прокоментував член Конгресу США, демократ Майк Квіглі, який нещодавно повернувся із зустрічей у Європі з американськими військовими, які тренують українців.

Зокрема, такими викликами є оборонні лінії, які встигли підготувати росіяни, з широкою мережею траншей та суцільним мінуванням. Там Україна нібито зазнала "приголомшливих втрат", що змусило командування повернути деякі підрозділи на перегрупування. CNN не уточнює, звідки надійшла така оцінка.

Один зі співрозмовників казав, що українські військові, на момент інтерв’ю, ще не пройшли першу лінію оборону. "Навіть якщо вони продовжать пробиватися ще кілька наступних тижнів, якщо вони не змогли досягти більшого прориву за останні 7-8, то яка ймовірність, що вони раптом це зроблять вже більш виснаженими силами?", – розмірковує він.

Один з посадовців США прокоментував журналістам, що Вашингтон усвідомлює рівень труднощів, з якими зіткнулися українські захисники, і менш песимістичний.

"Ми усі визнаємо, що це відбувається важче й повільніше, ніж усім хотілось би, у тому числі українцям. Але ми все ще віримо, що у них є час і можливості, щоб досягнути успіху", – сказав він.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у коментарі сказав, що офіційний Київ визнає труднощі, але спроби тривають. "На фронті активні бої, вони намагаються просуватися вперед. Як далеко вийде пройти, де саме це станеться, яким може бути прорив – не думаю, що хтось зараз може це сказати. Наша справа – подбати, щоб ми були поруч і надавали підтримку", – сказав він.

Чимало співрозмовників відзначили, що наближення осені і погіршення погодних умов залишають Україні обмежене вікно часу для того, щоб розвинути наступальні дії.

Західні посадовці кажуть також, що труднощі у наступі проявил проблеми з перетворенням українських сил на об’єднані механізовані підрозділи, які іноді освоювали нову для них західну зброю за вісім тижнів. Один з американських співрозмовників сказав, що одна з причин частіших українських атак вглиб території РФ – спроба показати вразливість Росії на тлі нестачі успіхів на полі бою.

Частина співрозмовників називають нереалістичними початкові очікування від контрнаступу України та зазначають, що тепер вони грають проти України і підсилюють тиск з боку "декого на Заході" про мирні переговори, навіть з територіальними поступками.

Деякі висловили побоювання, що з посиленням розчарування на контрасті між завищеними очікуваннями і результатами всередині України та між союзниками почнеться "пошук винних" і це послабить єдність.

Нагадаємо, наприкінці липня глава Пентагону сказав, що Україна має ще достатньо можливостей для продовження контрнаступу.

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