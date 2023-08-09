Западные чиновники рассказали CNN об "отрезвляющих" оценках контрнаступления Украины

На основе текущей ситуации на поле боя западные чиновники начинают считать маловероятным большой успех сил обороны Украины, который бы серьезно изменил ситуацию.

Об этом сообщает CNN на основе общения с четырьмя чиновниками высокого уровня из США и других стран Запада, которые проинформированы о разведывательной информации.

Собеседники сомневаются относительно того, что у ВСУ получится достичь больших успехов, хотя допускают, что в следующие недели еще будет определенное продвижение.

"Но чтобы они (ВСУ) достигли успеха, который изменит баланс в войне – думаю, это крайне маловероятно, очень маловероятно", – сказал один из собеседников телеканала.

"Наши брифинги отрезвляющие. Нам напоминают о вызовах, которые встали перед ними (Украиной). Это самый сложный период войны", – прокомментировал член Конгресса США, демократ Майк Квигли, который недавно вернулся со встреч в Европе с американскими военными, тренирующими украинцев.

В частности, такими вызовами являются оборонительные линии, которые успели подготовить россияне, с широкой сетью траншей и сплошным минированием. Там Украина якобы понесла "ошеломляющие потери", что заставило командование вернуть некоторые подразделения на перегруппировку. CNN не уточняет, кто озвучил такую оценку.

Один из собеседников говорил, что украинские военные, на момент интервью, еще не прошли первую линию обороны. "Даже если они продолжат пробиваться еще несколько следующих недель, если они не смогли достичь большего прорыва за последние 7-8 недель, то какова вероятность, что они вдруг это сделают уже более истощенными силами?" – рассуждает он.

Один из чиновников в США прокомментировал журналистам, что Вашингтон осознает уровень трудностей, с которыми столкнулись украинские защитники, и менее пессимистичен.

"Мы все признаем, что это происходит труднее и медленнее, чем всем хотелось бы, в том числе украинцам. Но мы все еще верим, что у них есть время и возможности, чтобы достичь успеха", – сказал он.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в комментарии сказал, что официальный Киев признает трудности, но попытки продолжаются. "На фронте активные бои, они пытаются продвигаться вперед. Как далеко получится пройти, где именно это произойдет, каким может быть прорыв – не думаю, что кто-то сейчас может это сказать. Наше дело – позаботиться, чтобы мы были рядом и оказывали поддержку", – сказал он.

Многие собеседники отметили, что приближение осени и ухудшение погодных условий оставляют Украине ограниченное окно времени для того, чтобы развить наступательные действия.

Западные чиновники говорят также, что трудности в наступлении проявили проблемы с преобразованием украинских сил в объединенные механизированные подразделения, которые иногда осваивали новое для них западное оружие за восемь недель. Один из американских собеседников сказал, что одна из причин более частых украинских атак вглубь территории РФ – попытка показать уязвимость России на фоне недостатка успехов на поле боя.

Часть собеседников называют нереалистичными первоначальные ожидания от контрнаступления Украины и отмечают, что теперь они играют против Украины и усиливают давление со стороны "некоторых на Западе" о мирных переговорах, даже с территориальными уступками.

Некоторые выразили опасения, что с усилением разочарования на контрасте между завышенными ожиданиями и результатами внутри Украины и между союзниками начнется "поиск виновных", и это ослабит единство.

Напомним, в конце июля глава Пентагона сказал, что Украина имеет еще достаточно возможностей для продолжения контрнаступления.

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