Глава Пентагону: Україна має ще достатньо можливостей для продовження контрнаступу
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Україна має "низку доступних можливостей" для продовження свої контрнаступальних операцій.
Про це він сказав під час пресконференції в Папуа-Новій Гвінеї, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
Остін не став коментувати перебіг контрнаступу або конкретні деталі бойових дій, але сказав, що Україна "зберігає живу силу і техніку" попри те, що її війська змушені прокладати собі шлях через мінні поля та інші перешкоди.
"У них все ще є низка можливостей і ми можемо очікувати, що вони продовжуватимуть тиснути", – зазначив глава Пентагону.
За його словами, Україна добре підготовлена для досягнення успіху на полі бою.
Раніше у Білому домі заявили, що український контрнаступ рухається повільніше, ніж планувалося, однак він не завмер.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що не потрібно створювати додатковий тиск на українців у питанні контрнаступу, натомість потрібно надавати більше зброї і допомоги.