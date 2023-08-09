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Посол Австрії привіз для Херсона і Миколаєва генератори, комп’ютери та медичну допомогу

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Середа, 9 серпня 2023, 10:16

Посол Австрії в Україні Арад Бенкьо здійснив поїздку на південь України та передав допомогу для Херсона і Миколаєва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter посол виклав фото з поїздки, нагадавши підписникам, що Херсон пробув в окупації вісім місяців, а тепер постійно потерпає від російських артилерійських обстрілів, як і сусідні населені пункти.

Посол розповів, що привіз партію генераторів, комп’ютерів, ноутбуків та виробів медичного призначення, зібраних через Ініціативу співпраці Південної та Східної Європи, що діє у рамках ОБСЄ, а Австрія у ній – одна з країн-спостерігачів. Це вже четвертий такий вантаж. 

Кількість пристроїв та їхніх конкретних отримувачів не уточнюють.

"Гуманітарна допомога має ключову роль. Австрія допомагає і буде розширювати допомогу", – зазначив Бенкьо.

У червні уряд Австрії оголосив про рішення виділити ще 18 мільйонів євро для допомоги українцям через міжнародні організації.

У травні після запеклих дебатів уряд нейтральної Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 млн євро.

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