Посол Австрії привіз для Херсона і Миколаєва генератори, комп’ютери та медичну допомогу

Посол Австрії в Україні Арад Бенкьо здійснив поїздку на південь України та передав допомогу для Херсона і Миколаєва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter посол виклав фото з поїздки, нагадавши підписникам, що Херсон пробув в окупації вісім місяців, а тепер постійно потерпає від російських артилерійських обстрілів, як і сусідні населені пункти.

Kherson was occupied for 8 terrible months. The destruction and permanent terror for artillery is a constant companion in the oblast. Humanitarian aid is crucial – Austria helps and will expand its help. /1

