Посол Австрії привіз для Херсона і Миколаєва генератори, комп’ютери та медичну допомогу

Посол Австрії в Україні Арад Бенкьо здійснив поїздку на південь України та передав допомогу для Херсона і Миколаєва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter посол виклав фото з поїздки, нагадавши підписникам, що Херсон пробув в окупації вісім місяців, а тепер постійно потерпає від російських артилерійських обстрілів, як і сусідні населені пункти.

Kherson was occupied for 8 terrible months. The destruction and permanent terror for artillery is a constant companion in the oblast. Humanitarian aid is crucial – Austria helps and will expand its help. /1

🇦🇹🤝🇺🇦 pic.twitter.com/xZ4nwZCB8M — Arad Benkö (@AradBenkoe) August 8, 2023

Посол розповів, що привіз партію генераторів, комп’ютерів, ноутбуків та виробів медичного призначення, зібраних через Ініціативу співпраці Південної та Східної Європи, що діє у рамках ОБСЄ, а Австрія у ній – одна з країн-спостерігачів. Це вже четвертий такий вантаж.

Кількість пристроїв та їхніх конкретних отримувачів не уточнюють.

"Гуманітарна допомога має ключову роль. Австрія допомагає і буде розширювати допомогу", – зазначив Бенкьо.

У червні уряд Австрії оголосив про рішення виділити ще 18 мільйонів євро для допомоги українцям через міжнародні організації.

У травні після запеклих дебатів уряд нейтральної Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 млн євро.