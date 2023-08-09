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Посол Австрии привез для Херсона и Николаева генераторы, компьютеры и медицинскую помощь

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Среда, 9 августа 2023, 10:16

Посол Австрии в Украине Арад Бенко совершил поездку на юг Украины и передал помощь для Херсона и Николаева.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter посол выложил фото из поездки, напомнив подписчикам, что Херсон пробыл в оккупации восемь месяцев, а теперь постоянно страдает от российских артиллерийских обстрелов, как и соседние населенные пункты.

Посол рассказал, что привез партию генераторов, компьютеров, ноутбуков и изделий медицинского назначения, собранных через Инициативу сотрудничества Южной и Восточной Европы, действующую в рамках ОБСЕ, а Австрия в ней – одна из стран-наблюдателей. Это уже четвертый такой груз.

Количество устройств и их конкретных получателей не уточняют.

"Гуманитарная помощь имеет ключевую роль. Австрия помогает и будет расширять помощь", – отметил посол.

В июне правительство Австрии объявило о решении выделить еще 18 миллионов евро для помощи украинцам через международные организации.

В мае после ожесточенных дебатов правительство нейтральной Австрии объявило о финансировании оборудования для разминирования в Украине на общую сумму 2 млн евро.

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