Посол Австрии привез для Херсона и Николаева генераторы, компьютеры и медицинскую помощь

Посол Австрии в Украине Арад Бенко совершил поездку на юг Украины и передал помощь для Херсона и Николаева.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter посол выложил фото из поездки, напомнив подписчикам, что Херсон пробыл в оккупации восемь месяцев, а теперь постоянно страдает от российских артиллерийских обстрелов, как и соседние населенные пункты.

Kherson was occupied for 8 terrible months. The destruction and permanent terror for artillery is a constant companion in the oblast. Humanitarian aid is crucial – Austria helps and will expand its help. /1

