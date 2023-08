Латвія приєдналась до декларації G7 про "гарантії безпеки" для України

Латвія стала ще однією державою, яка приєдналась до декларації G7 на підтримку України.

Про це повідомив прем’єр балтійської країни Кріш’яніс Каріньш, пише "Європейська правда".

Повідомивши про рішення Риги, Каріньш пообіцяв довготривалу підтримку України у війні проти російського агресора.

"Разом з нашими партнерами ми будемо підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно", – написав він у Twitter.

Latvia joins #G7 Declaration of support to Ukraine. Together with our partners we will support #Ukraine in its fight against Russia’s aggression for as long as it takes. We expect an ad hoc international tribunal for 🇷🇺 aggression against 🇺🇦.