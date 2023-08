Латвия присоединилась к декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины

Латвия стала еще одним государством, которое присоединилось к декларации G7 в поддержку Украины.

Об этом сообщил премьер балтийской страны Кришьянис Кариньш, пишет "Европейская правда".

Сообщив о решении Риги, Кариньш пообещал долговременную поддержку Украины в войне против российского агрессора.

"Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется", – написал он в Twitter.

Latvia joins #G7 Declaration of support to Ukraine. Together with our partners we will support #Ukraine in its fight against Russia’s aggression for as long as it takes. We expect an ad hoc international tribunal for 🇷🇺 aggression against 🇺🇦.