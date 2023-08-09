Латвия присоединилась к декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины

Латвия стала еще одним государством, которое присоединилось к декларации G7 в поддержку Украины.

Об этом сообщил премьер балтийской страны Кришьянис Кариньш, пишет "Европейская правда".

Сообщив о решении Риги, Кариньш пообещал долговременную поддержку Украины в войне против российского агрессора.

"Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется", – написал он в Twitter.

Latvia joins #G7 Declaration of support to Ukraine. Together with our partners we will support #Ukraine in its fight against Russia’s aggression for as long as it takes. We expect an ad hoc international tribunal for 🇷🇺 aggression against 🇺🇦. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) August 9, 2023

Латвия ожидает создания специального международного трибунала по российской агрессии против Украины, добавил также глава латвийского правительства.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к совместной декларации Группы семи о так называемых "гарантиях безопасности" присоединились уже 12 стран.

3 августа Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки по двустороннему соглашению о предоставлении "гарантий безопасности".

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