У ЄС нарахували понад 4 млн людей з України, які мають тимчасовий захист

Станом на 30 червня цього року майже 4,07 мільйона негромадян ЄС, які залишили Україну через війну, мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату, опубліковані 9 серпня.

Основними країнами, які надали тимчасовий захист людям з України, є Німеччина, яка прийняла 1 133 420 осіб, Польща (977 740) та Чехія (349 140).

У порівнянні з кінцем травня кількість таких осіб з України в ЄС зросла на 45 800, тобто на 1,1%. Найбільше зростання було зафіксовано в Німеччині, Чехії та Ірландії. Лише в двох країнах, Польщі та Італії, зафіксовано незначне зменшення кількості осіб з тимчасовим захистом.

З точки зору чисельності населення окремих країн ЄС, найбільша кількість людей з тимчасовим захистом була в Чеській Республіці, яка приймала 32,2 бенефіціара на 1000 жителів на кінець червня. За нею йдуть Польща (26,6), Естонія (25,8), Болгарія (24,9) і Литва (24,7), тоді як середній показник по ЄС становить 9,1 на 1 000 жителів.

Станом на 30 червня громадяни України становили понад 98% усіх осіб, які користуються тимчасовим захистом у країнах ЄС. З них 46,6% – дорослі жінки, 34,4% – діти і 19% – дорослі чоловіки.

Як повідомлялося, доходи двох третин українських біженців у Чехії перебувають за межею бідності, значна частина працює на некваліфікованих посадах.

Нагадаємо, уряди європейських країн виділили понад 43 мільярди євро на прихисток для українців, які стали біженцями через розв'язану Росією війну.