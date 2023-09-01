ЄС засудив російські псевдовибори на окупованих територіях України

Речник Європейської комісії Петер Стано в п’ятницю засудив проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія розпочала дострокове голосування на своїх незаконних так званих "виборах" на тимчасово окупованих українських територіях. Це подальше масове порушення міжнародного права та суверенітету України", – написав Стано у Twitter.

"Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ – це все Україна! Причетні до цього (псевдовиборів. – Ред.) будуть притягнуті до відповідальності", – додав речник Єврокомісії.

Ukraine: 🇷🇺 started early voting in its illegal so called “elections” in temporarily occupied 🇺🇦 territories 👉further massive violation of international law & Ukraine's sovereignty. Crimea,Kherson, Zaporizhzhia,Donetsk,Luhansk are all 🇺🇦! Those involved will be held to account. — Peter Stano (@ExtSpoxEU) September 1, 2023

15 червня Центральна виборча комісія РФ призначила на 10 вересня "вибори" на тимчасово окупованій частині України. Йдеться про захоплені російськими окупаційними військами території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Але вже з кінця серпня почалось "дострокове голосування" до "парламентів" та "муніципальних рад" на частині окупованих територій.

У Єврокомісії раніше наголошували, що такі наміри Москви є серйозним порушенням Статуту ООН, а також незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.