ЄС засудив російські псевдовибори на окупованих територіях України

Речник Європейської комісії Петер Стано в п’ятницю засудив проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія розпочала дострокове голосування на своїх незаконних так званих "виборах" на тимчасово окупованих українських територіях. Це подальше масове порушення міжнародного права та суверенітету України", – написав Стано у Twitter.

"Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ – це все Україна! Причетні до цього (псевдовиборів. – Ред.) будуть притягнуті до відповідальності", – додав речник Єврокомісії.

Ukraine: 🇷🇺 started early voting in its illegal so called “elections” in temporarily occupied 🇺🇦 territories 👉further massive violation of international law & Ukraine's sovereignty. Crimea,Kherson, Zaporizhzhia,Donetsk,Luhansk are all 🇺🇦! Those involved will be held to account.