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ЄС засудив російські псевдовибори на окупованих територіях України

П'ятниця, 1 вересня 2023, 22:42

Речник Європейської комісії Петер Стано в п’ятницю засудив проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія розпочала дострокове голосування на своїх незаконних так званих "виборах" на тимчасово окупованих українських територіях. Це подальше масове порушення міжнародного права та суверенітету України", – написав Стано у Twitter.

"Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ – це все Україна! Причетні до цього (псевдовиборів. – Ред.) будуть притягнуті до відповідальності", – додав речник Єврокомісії.

15 червня Центральна виборча комісія РФ призначила на 10 вересня "вибори" на тимчасово окупованій частині України. Йдеться про захоплені російськими окупаційними військами території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Але вже з кінця серпня почалось "дострокове голосування" до "парламентів" та "муніципальних рад" на частині окупованих територій.

У Єврокомісії раніше наголошували, що такі наміри Москви є серйозним порушенням Статуту ООН, а також незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

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