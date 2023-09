ЕС осудил российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

Представитель Европейской комиссии Петер Стано в пятницу осудил проведение Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия начала досрочное голосование на своих незаконных так называемых "выборах" на временно оккупированных украинских территориях. Это дальнейшее массовое нарушение международного права и суверенитета Украины", – написал Стано в Twitter.

"Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск – это все Украина! Причастные к этому (псевдовыборов. – Ред.) будут привлечены к ответственности", – добавил представитель Еврокомиссии.

Ukraine: 🇷🇺 started early voting in its illegal so called “elections” in temporarily occupied 🇺🇦 territories 👉further massive violation of international law & Ukraine's sovereignty. Crimea,Kherson, Zaporizhzhia,Donetsk,Luhansk are all 🇺🇦! Those involved will be held to account.