Румунія викликала керівника дипмісії РФ через "Шахеди", що впали на румунському березі Дунаю

Румунія викликала керівника російської дипломатичної місії у Бухаресті та висловила йому протест у зв’язку з падінням на території Румунії дронів, якими РФ атакувала українські порти на Дунаї.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

В МЗС повідомили, що у суботу викликали тимчасового повіреного у справах РФ у Бухаресті.

"Державний секретар зі стратегічних питань Юліан Фота висловив протест румунської сторони у зв’язку з порушенням повітряного простору Румунії після виявлення біля кордону з Україною фрагментів безпілотників, схожих на ті, які російські сили використовують для агресії проти України.

Одночасно румунський посадовець засудив систематичні, невиправдані і варварські атаки російських сил проти українського населення та цивільної інфраструктури, у тому числі над Дунаєм поруч з кордоном Румунії, що створює загрозу для румунських громадян", – йдеться у заяві.

Фота передав російській стороні вимогу припинити атаки на українське цивільне населення та інфраструктуру, у тому числі ті, що створюють загрозу для румунських місцевих мешканців.

Нагадаємо, у суботу Міноборони Румунії повідомило, що фахівці знайшли уламки ще одного дрона схожого на такі, що використовує Росія, за 2,5 км на південний схід від селища Плауру – навпроти українського Ізмаїла.

Президент Клаус Йоганніс назвав це "абсолютно неприйнятним порушенням суверенного повітряного простору Румунії, країни НАТО", та наголосив, що це було безпосередньою загрозою для місцевих мешканців.

Румунські фахівці ще досліджують уламки та встановлюють деталі їхнього падіння на території Румунії. Речник Міноборони не став називати відстань між двома точками, де знайшли уламки дронів, але підтвердив, що це два різних місця.

Як відомо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент, але 6 вересня підтвердила знахідку фрагментів, схожих на уламки безпілотника.

Також у країні анонсували заходи для захисту мешканців селищ над Дунаєм навпроти українських портів.