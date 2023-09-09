Залужний поговорив з топ-генералом Румунії про російські атаки на Дунаї

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з румунським візаві Даніелем Петреску про ситуацію через російські атаки на Дунаї.

Про це він повідомив на офіційній сторінці, пише "Європейська правда".

У розмові з начальником штабу оборони Збройних сил Румунії генералом Даніелем Петреску обговорили "ситуацію, що склалася через російські повітряні атаки на цивільну та портову інфраструктуру на Дунаї, безпекові ризики, питання взаємодії та обміну інформацією з партнерами".

Валерій Залужний зазначив, що наголошував на необхідності посилення протиповітряної оборони України.

Як відомо, останнім часом Росія активізувала удари по українських портах на Дунаї – фактично на кордоні з Румунією – які стали альтернативним шляхом для експорту зерна після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Нагадаємо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".

Також у країні анонсували заходи для захисту мешканців селищ над Дунаєм навпроти українських портів.