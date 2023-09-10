Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ из-за упавших на румынском берегу Дуная "Шахедов"

Румыния вызвала руководителя российской дипломатической миссии в Бухаресте и выразила ему протест в связи с падением на территории Румынии дронов, которыми РФ атаковала украинские порты на Дунае.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В МИД сообщили, что в субботу вызвали временного поверенного в делах РФ в Бухаресте.

"Государственный секретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота выразил протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии после обнаружения у границы с Украиной фрагментов беспилотников, похожих на те, которые российские силы используют для агрессии против Украины.

Одновременно румынский чиновник осудил систематические, неоправданные и варварские атаки российских сил против украинского населения и гражданской инфраструктуры, в том числе над Дунаем рядом с границей Румынии, что создает угрозу для румынских граждан", – говорится в заявлении.

Фота передал российской стороне требование прекратить атаки на украинское гражданское население и инфраструктуру, в том числе те, что создают угрозу для румынских местных жителей.

Напомним, в субботу Минобороны Румынии сообщило, что специалисты нашли обломки еще одного дрона похожего на те, которые использует Россия, в 2,5 км к юго-востоку от поселка Плауру – напротив украинского Измаила.

Президент Клаус Йоханнис назвал это "абсолютно неприемлемым нарушением суверенного воздушного пространства Румынии, страны НАТО", и подчеркнул, что это было непосредственной угрозой для местных жителей.

Румынские специалисты еще исследуют обломки и устанавливают детали их падения на территории Румынии. Представитель Минобороны не стал называть расстояние между двумя точками, где нашли обломки дронов, но подтвердил, что это два разных места.

Как известно, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент, но затем 6 сентября подтвердила находку фрагментов, похожих на обломки беспилотника.

Также в стране анонсировали меры для защиты жителей поселков над Дунаем напротив украинских портов.