У Румунії запровадять заходи захисту населення навпроти українських портів на Дунаї

У п'ятницю румунський Національний комітет з надзвичайних ситуацій прийняв рішення посилити заходи захисту населення в районах поблизу українських портів на Дунаї, які обстрілює Росія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Digi24.

Рішення комітету уповноважує Міністерство національної оборони визначити райони на румунському березі Дунаю, навпроти українських портів Рені та Ізмаїл, які бомбардують росіяни. У цих районах мають бути запроваджені заходи захисту населення.

Серед таких заходів – розсилання повідомлень Ro-Alert в районах, де є ризик падіння "елементів, що належать до засобів ведення бойових дій, які використовують в конфлікті".

Окрім оповіщення населення повідомленнями Ro-Alert, повітові інспекції з надзвичайних ситуацій проінструктують місцевих жителів, як діяти в загрозливих ситуаціях.

У населених пунктах Плауру та Чаталкіой, а також в інших населених пунктах, будуть побудовані укриття.

Нагадаємо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".

Також у країні почали обговорювати евакуацію мешканців сіл над Дунаєм навпроти українських портів.