В Румынии начали строить укрытия для жителей села на Дунае напротив Измаила

В Румынии начинают строительство укрытий для жителей села на берегу Дуная, которые оказались под угрозой из-за постоянных обстрелов Россией украинских портов на другом берегу.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

На территории общины Чаталкиой заметили большое количество военных и грузовики со стройматериалами. Сначала со ссылкой на источники в армии сообщали, что это может быть связано со строительством укрытий для жителей села Плауру, вблизи которого обнаружили обломки двух российских дронов.

На прошлой неделе Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии принял решение о строительстве укрытий для жителей сел над Дунаем и о направлении уведомлений в случае угрозы.

Впоследствии в Министерстве национальной обороны объявили, что в Плауру начинают строительство двух укрытий для населения, в работах задействованы около 50 военных и 20 единиц техники. Для стен используют бетонные конструкции. Укрытия будут размером 9,6 на 2 метра и высотой 1,5 метра. Непосредственно в Плауру проживает лишь несколько десятков человек.

Как известно, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки Шахедами на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент, но затем 6 сентября подтвердила находку фрагментов, похожих на обломки беспилотника.

В субботу Румыния вызвала руководителя российской дипломатической миссии в Бухаресте и выразила ему протест в связи с инцидентом.