Болгарський прем’єр-міністр Ніколай Дєнков у суботу різко відреагував на відмову зустрітись місцевих фермерів, які планують масштабні протести після зняття заборони на імпорт зерна з України.

Слова Дєнкова цитує болгарський портал БНР, повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр Болгарії наголосив, що твердження фермерів про нібито відсутність підтримки з боку держави є "абсолютно неспроможними".

"Представники сектору… не можуть зі зневагою ставитися до європейських вимог з огляду на те, що трактори, якими вони хочуть перекрити дороги, куплені за європейські кошти; вони не можуть казати, що Європа їх не цікавить, коли більша частина коштів, які вони отримують у вигляді субсидій і допомоги, є європейськими", – заявив він.

Дєнков порадив виробникам зерна відмовитися від європейських коштів, а потім забороняти українські товари. "Я не веду переговорів із терористами", – сказав прем’єр Болгарії на відмову фермерів від зустрічі з ним.

Слова урядовця засудив Болгарський союз фермерів, стверджуючи, що останні 100 днів з ними відмовлялись зустрічатись, й підкресливши, що їхні протести є реалізацією конституційного права кожного громадянина.

У понеділок болгарські фермери планують блокаду по всій країні, включно з прикордонними переходами, через рішення влади не продовжувати заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

У п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково. Водночас Румунія погодилась на компроміс Єврокомісії щодо імпорту українського зерна.