Премьер Болгарии сравнил с "террористами" фермеров, возмущенных снятием бана на зерно из Украины

Болгарский премьер-министр Николай Денков в субботу резко отреагировал на отказ встретиться местных фермеров, которые планируют масштабные протесты после снятия запрета на импорт зерна из Украины.

Слова Денкова цитирует болгарский портал БНР, сообщает "Европейская правда".

Премьер Болгарии отметил, что утверждение фермеров о якобы отсутствии поддержки со стороны государства является "абсолютно несостоятельным".

"Представители сектора... не могут с пренебрежением относиться к европейским требованиям ввиду того, что тракторы, которыми они хотят перекрыть дороги, купленные за европейские средства; они не могут говорить, что Европа их не интересует, когда большая часть средств, которые они получают в виде субсидий и помощи, являются европейскими", – заявил он.

Денков посоветовал производителям зерна отказаться от европейских средств, а потом запрещать украинские товары. "Я не веду переговоров с террористами", – сказал премьер Болгарии на отказ фермеров от встречи с ним.

Слова чиновника осудил Болгарский союз фермеров, утверждая, что последние 100 дней с ними отказывались встречаться, и подчеркнув, что их протесты являются реализацией конституционного права каждого гражданина.

В понедельник болгарские фермеры планируют блокаду по всей стране, включая пограничные переходы, из-за решения властей не продлевать запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

В пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно. В Словакии запрет будет действовать до конца года. В то же время Румыния согласилась на компромисс Еврокомиссии по импорту украинского зерна.