Трамп заявил, что попытка отменить результаты выборов 2020 года – это его решение
Бывший президент Дональд Трамп заявил, что проигнорировал юридические советы адвокатов, которые уверяли его, что президентские выборы 2020 года не были украдены.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью NBC News.
По его словам, он не слушал адвокатов Белого дома и его предвыборной кампании, потому что не уважал их как юристов.
"У нас много людей, и это мой выбор. Это было мое решение. Но я прислушивался к некоторым людям", – подчеркнул Трамп.
"Но я уважал других (адвокатов). Я уважал многих других, которые говорили, что выборы были сфальсифицированы", – уточнил экс-президент США.
Ранее Трамп подал ходатайство об отстранении окружного судьи Тани Чуткан от председательства в одном из уголовных дел по обвинению в попытке отменить его проигрыш на президентских выборах 2020 года.
Перед этим он не признал себя виновным по делу о вмешательстве в выборы 2020 года в штате Джорджия и отказался приезжать в суд для официального объявления обвинений.
Трампу, который вышел под залог в 200 тысяч долларов, сделали так называемое тюремное фото (магшот) – он стал первым экс-президентом США, который прошел через эту процедуру.
Трамп сейчас является фигурантом четырех уголовных дел: двух федеральных, связанных с ненадлежащим обращением с секретными документами и штурмом Капитолия в январе 2021 года; в штате Нью-Йорк – из-за выплаты денег бывшей порноактрисе в нарушение правил финансирования политической кампании; и в штате Джорджия – по подозрению в создании "преступной организации" для вмешательства в выборы-2020.
Подробнее о последнем деле в отношении Трампа читайте в материале "ЕвроПравды".