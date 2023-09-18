Бывший президент Дональд Трамп заявил, что проигнорировал юридические советы адвокатов, которые уверяли его, что президентские выборы 2020 года не были украдены.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью NBC News.

По его словам, он не слушал адвокатов Белого дома и его предвыборной кампании, потому что не уважал их как юристов.

"У нас много людей, и это мой выбор. Это было мое решение. Но я прислушивался к некоторым людям", – подчеркнул Трамп.

"Но я уважал других (адвокатов). Я уважал многих других, которые говорили, что выборы были сфальсифицированы", – уточнил экс-президент США.

Ранее Трамп подал ходатайство об отстранении окружного судьи Тани Чуткан от председательства в одном из уголовных дел по обвинению в попытке отменить его проигрыш на президентских выборах 2020 года.

Перед этим он не признал себя виновным по делу о вмешательстве в выборы 2020 года в штате Джорджия и отказался приезжать в суд для официального объявления обвинений.

Трампу, который вышел под залог в 200 тысяч долларов, сделали так называемое тюремное фото (магшот) – он стал первым экс-президентом США, который прошел через эту процедуру.

Трамп сейчас является фигурантом четырех уголовных дел: двух федеральных, связанных с ненадлежащим обращением с секретными документами и штурмом Капитолия в январе 2021 года; в штате Нью-Йорк – из-за выплаты денег бывшей порноактрисе в нарушение правил финансирования политической кампании; и в штате Джорджия – по подозрению в создании "преступной организации" для вмешательства в выборы-2020.

Подробнее о последнем деле в отношении Трампа читайте в материале "ЕвроПравды".