У неділю ввечері жителі прикордонного з Україною румунського жудця (повіту) Тульчі отримали повідомлення через систему оповіщення RO-Alert про "можливість падіння об'єктів з повітряного простору".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi 24.

Влада закликала людей сховатися "в підвалах або сховищах цивільного захисту" і триматися подалі від вікон і зовнішніх стін.

"Нещодавно Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій випустила повідомлення Ro-alert, інформуючи населення північної частини Тульчинського жудця про можливість падіння об'єктів з повітряного простору.

Повідомлення носить інформаційний характер і містить рекомендації щодо захисту, яких повинні дотримуватися жителі відповідних районів у разі падіння цих об'єктів поблизу населених пунктів", – йдеться у повідомленні місцевої влади.

Повідомлення Ro-Alert розіслали жителям північної частини Тульчі та прикордонної зони муніципалітету Галац, а саме у напрямку до митниці "Джурджулешти".

Орієнтовна тривалість тривоги становила 90 хвилин.

Росіяни у неділю ввечері запустили кілька груп ударних БпЛА в напрямку південних областей України.

У зв’язку з загрозою від обстрілів Росією української інфраструктури на півдні Міністерство національної оборони Румунії розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.

Також у Румунії вирішили збудувати укриття у селі Плауру, що навпроти українського Ізмаїла, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.