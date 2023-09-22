Білий дім бачить рішучу підтримку допомоги Україні з боку Конгресу

Адміністрація президента США переконана в твердій підтримці надання допомоги Україні з боку Конгресу.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю CNN заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, опоненти підтримки Україні, особливо серед республіканців у Палаті представників, не представляють більшість своєї партії.

"Тому ми будемо продовжувати (допомагати Києву)", – наголосив Кірбі.

Представник Білого дому зазначив, що президент Байден був вдячний за інформацію з поля бою від свого українського колеги. Він також відкинув занепокоєння щодо того, що оголошена сума допомоги в 325 млн доларів не включає далекобійні ракети ATACMS, про які просив Київ.

"Ви самі чули, як президент Зеленський сказав, що цей пакет – це саме те, що потрібно українським військам. Ми не збираємося нічого сприймати як належне, ми продовжуватимемо говорити з ним про це (ATACMS) і надалі", – сказав Кірбі.

Нагадаємо, під час візиту президента України Сполучені Штати оголосили, що передадуть Україні нової допомоги у сфері безпеки та оборони на загальну суму 325 млн доларів.

Це другий візит Зеленського до Вашингтона після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і він відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 24 мільярдів доларів.

Під час зустрічі з американськими конгресменами в Капітолії президент Володимир Зеленський закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України.

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