Белый дом видит решительную поддержку помощи Украине со стороны Конгресса

Администрация президента США убеждена в твердой поддержке оказания помощи Украине со стороны Конгресса.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью CNN заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, оппоненты поддержки Украины, особенно среди республиканцев в Палате представителей, не представляют большинство своей партии.

"Поэтому мы будем продолжать (помогать Киеву)", – подчеркнул Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что президент Байден был благодарен за информацию с поля боя от своего украинского коллеги. Он также отверг беспокойство относительно того, что объявленная сумма помощи в 325 млн долларов не включает дальнобойные ракеты ATACMS, о которых просил Киев.

"Вы сами слышали, как президент Зеленский сказал, что этот пакет – это именно то, что нужно украинским войскам. Мы не собираемся ничего воспринимать как должное, мы будем продолжать говорить с ним об этом (ATACMS) и в дальнейшем", – сказал Кирби.

Напомним, во время визита президента Украины Соединенные Штаты объявили, что передадут Украине новую помощь в сфере безопасности и обороны на общую сумму 325 млн долларов.

Це другий візит Зеленського до Вашингтона після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і він відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 24 мільярдів доларів.

Під час зустрічі з американськими конгресменами в Капітолії президент Володимир Зеленський закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України.

Читайте також: Антиукраїнський поворот: чому республіканці у США все більше підігрують Росії.