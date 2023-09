ЄС виплатив Україні черговий транш макрофіну на 1,5 млрд євро

Європейська комісія 22 вересня виплатила Україні ще 1,5 млрд євро макрофінансової підтримки із пакета на суму 18 млрд євро, запланованого на цей рік.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", у п’ятницю оголосили в Єврокомісії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн окремо зазначила, що лише цього року ЄС виплатив 13,5 млрд євро, щоб допомогти Україні підтримувати роботу лікарень, шкіл та інших служб.

"Це також допомагає Україні на її шляху до ЄС, підтримуючи трансформативні реформи. Європа залишається твердо на боці України", – написала фон дер Ляєн у своєму Twitter (Х).

Today we disbursed another €1.5 billion to Ukraine.



Just this year, we paid €13.5 billion to help Ukraine keep hospitals, schools and other services running.



This also helps Ukraine on its EU path by supporting transformative reforms.



Europe remains firmly by Ukraine's side. pic.twitter.com/Nrpo5LI4s9