Представники Сеула розкажуть НАТО про залученість армії КНДР до війни в Україні

Південна Корея направить експертів до Північноатлантичного Альянсу, аби ті розповіли деталі про залученість північнокорейських військових у російській повномасштабній війні проти України.

Про це на брифінгу у вівторок, 22 жовтня, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє "Європейська правда".

Рютте заявив, що обговорював інформацію про КНДР із президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем, і той пообіцяв надіслати експертів для проведення брифінгу в Північноатлантичній раді.

"Він відбудеться на початку наступного тижня, і тоді ми побачимо, чи справді Північна Корея підтримує незаконну війну Росії в Україні, чи ні. Якщо це буде так, якщо вони відправлять війська в Україну, це означатиме значну ескалацію", – додав генсек.

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Він повторив, що НАТО наразі не може підтвердити залученість північнокорейських військ у війні Росії проти України.

Нагадаємо, Південнокорейське розвідувальне агентство повідомило минулої п'ятниці, що Північна Корея відправила 1500 бійців спецназу на Далекий Схід Росії для тренувань і акліматизації на місцевих військових базах і, ймовірно, вони будуть розгорнуті для участі в бойових діях проти України.

Пізніше президент Володимир Зеленський звинуватив Північну Корею в тому, що вона готується відправити 10 тисяч військових на допомогу Москві.

У США заявили, що вивчають повідомлення про можливе залучення північнокорейських військ у війну в Україні на боці РФ і обіцяють незабаром оприлюднити дані про це.