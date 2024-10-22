У Литві побоюються, що не встигнуть створити військову дивізію до 2030 року

У Литві заявляють, що за нинішніх умов і ресурсів оборонної промисловості можуть не встигнути створити армійську дивізію до 2030 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав головний радник президента з безпеки Кястутіс Будріс після засідання Державної ради оборони, його цитує LRT.

За його словами, якщо умови залишаться незмінними, національна армійська дивізія не зможе досягти повної боєздатності у 2030 році.

"Якщо умови залишаться незмінними, то ми зможемо зробити це тільки у 2036-2040 роках", – зазначив Будріс.

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Він підкреслив, що ці терміни незадовільні, тому Державна рада оборони попросила подати пропозиції щодо необхідних структурних змін у Збройних силах, щодо потреб у фінансуванні та коригування концепції національної збройної оборони.

Нагадаємо, у травні уряд Литви затвердив зміни в структурі армії, мета яких – створити піхотну дивізію з танковим батальйоном, а також збільшити кількість призовників.

А з 1 жовтня у Литві набув чинності закон, який дозволить громадянам, підприємствам та організаціям Литви робити пожертви на потреби оборони країни, здійснюючи онлайн-перекази або купуючи "оборонні облігації".