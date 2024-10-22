Ірландія підтвердила наміри ввести власні торговельні санкції проти Ізраїлю

Уряд Ірландії у вівторок, 22 жовтня, оголосив про підтримку законопроєкту, який запровадить обмеження на торгівлю з ізраїльськими поселеннями на окупованих територіях у відповідь на занепокоєння гуманітарною ситуацією в секторі Гази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Законопроєкт про обмеження торгівлі з територіями Ізраїлю, які більшість міжнародної спільноти вважає окупованими, внесли до парламенту Ірландії ще у 2018 році. Але його обговорення не просувалось, бо в Дубліні вважали відповідальним за питання торговельної політики Європейський Союз.

Але, за словами міністра закордонних справ Ірландії Міхола Мартіна, консультативний висновок Міжнародного суду ООН про те, що окупація Ізраїлем палестинських територій є незаконною, змінив контекст ситуації.

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"Торгівля є виключною компетенцією ЄС, і тому уряд зосередився на досягненні дій на рівні ЄС. Генеральний прокурор пояснив, що якщо це неможливо, в законодавстві ЄС є підстави, які дозволяють державам вживати заходів на національному рівні", – заявив Мартін.

Міністр додав, що законопроєкт від 2018 року переглянуть, аби він відповідав законодавству ЄС та ірландській конституції. Коли саме він буде ухвалений, наразі невідомо, адже в Ірландії незабаром мають відбутись дострокові вибори.

В останні тижні в Євросоюзі обговорюється можливість накладання торговельних обмежень на Ізраїль у межах двосторонньої торговельної угоди, аби відреагувати на порушення гуманітарного права ізраїльськими силами в Газі.