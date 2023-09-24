Розвідка Британії повідомила, які наслідки матиме "бензинова криза" в РФ

Розвідка Великої Британії проаналізувала кризу із дефіцитом бензину та дизельного пального в РФ та наслідки, які вона матиме для інших країн.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 24 вересня.

Розвідка нагадує, що протягом останніх тижнів в РФ відчувається локальний дефіцит бензину та дизельного пального.

За даними відомства, малоймовірно, що дефіцит є прямим наслідком розв’язаної проти України війни.

У британській розвідці припускають, що дефіцит пального в РФ пов’язаний насамперед з короткостроковим збільшенням попиту з боку сільськогосподарського сектору, щорічним літнім техобслуговуванням нафтопереробних заводів, а також з вигідними цінами на експорт.

21 вересня Росія призупинила майже весь експорт дизельного палива та бензину, щоб стабілізувати свій внутрішній ринок.

"Цей крок майже напевно призведе до подальшого обмеження поставок на вузькому світовому ринку, що, ймовірно, матиме найбільший вплив на країни, які наразі залежать від постачання російського пального", – йдеться у повідомленні.

У попередньому огляді британська розвідка проаналізувала високу плинність кадрів в російській окупаційній армії.