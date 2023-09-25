Україна створить з Польщею великий військово-медичний хаб

Україна спільно з Польщею створять великий військово-медичний хаб для обміну досвідом та надання практичної допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це "Укрінформу" розповів директор Військово-медичного інституту у Варшаві генерал Гжегож Гелерак.

За словами генерала, рішення про створення масштабного хабу між обома країнами ухвалили під час зустрічі представників Збройних сил України та Польщі, зокрема керівників медичних ланок в обох арміях, у травні 2023 року в Києві.

Ця співпраця базуватиметься на отриманні та аналізі інформації щодо характеру, роду, а також масштабів санітарних втрат під час війни в Україні.

"З іншого боку, ми надамо доступ до наших знань і можливостей, які ми маємо завдяки реалізації низки дослідницьких проєктів, що стосуються, наприклад, автономних платформ евакуації поранених, методів і способів лікування різного роду поранень на полі бою, зокрема, опіків", – додав Гелерак.

Він зазначив, що у Польщі готові співпрацювати з Україною, щоб на підставі спільного досвіду країн та можливостей в перспективі найближчих 3-5 років разом створити великий хаб військово-медичної служби.

Генерал уточнив, що реалізація цього проєкту з польської сторони перебуває на етапі розгляду в Міністерстві національної оборони країни, і у Варшаві розраховують перейти до фази виконання цього задуму в перспективі кількох наступних тижнів.

"По-перше, ми хочемо лікувати поранених українських військових, особливо у галузях медицини, які для України зараз є складними. Наприклад, щелепно-лицева хірургія для вас сьогодні є значним викликом. Паралельно з лікуванням українських військових ми хочемо навчати ваш персонал, аби ви ставали автономними у цій сфері", – пояснив генерал.

"Для нас знання з війни в Україні – це як коперніканський переворот. Ми радикально змінюємо свій підхід до того, як має виглядати медичне забезпечення під час бойових дій", – додав Гелерак.

Раніше повідомляли, що НАТО планує побудувати ремонтно-логістичний центр у польському Жешуві, місто через своє стратегічне розташування стало важливим транспортним хабом для допомоги Україні у війні.

Минулого року в місті також почав роботу хаб для евакуації українців, яких везуть на лікування до інших країн Європи.