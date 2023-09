Блінкен зіграв на гітарі та заспівав блюз, презентуючи ініціативу "музичної дипломатії" США

Державний секретар США Ентоні Блінкен вийшов на сцену як фронтмен музичного ансамблю, презентуючи нову ініціативу "музичної дипломатії".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Держдеп США запустив нову ініціативу культурної дипломатії, яку назвали Global Music Diplomacy Initiative.

У рамках презентації держсекретар Ентоні Блінкен вийшов на сцену як гітарист і вокаліст та виконав з ансамблем блюзовий стандарт Hoochie Coochie Man, який у 50-х роках вперше виконав у записі Мадді Вотерс.

Блінкен згадував в описі про себе у соцмережах, що є гітаристом-аматором, проте це чи не перша його публічна поява одночасно в ролі музиканта і топ-посадовця. Відео виступу зібрало тисячі вподобань, поширень і коментарів.

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK