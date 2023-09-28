Блінкен зіграв на гітарі та заспівав блюз, презентуючи ініціативу "музичної дипломатії" США

Державний секретар США Ентоні Блінкен вийшов на сцену як фронтмен музичного ансамблю, презентуючи нову ініціативу "музичної дипломатії".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Держдеп США запустив нову ініціативу культурної дипломатії, яку назвали Global Music Diplomacy Initiative.

У рамках презентації держсекретар Ентоні Блінкен вийшов на сцену як гітарист і вокаліст та виконав з ансамблем блюзовий стандарт Hoochie Coochie Man, який у 50-х роках вперше виконав у записі Мадді Вотерс.

Блінкен згадував в описі про себе у соцмережах, що є гітаристом-аматором, проте це чи не перша його публічна поява одночасно в ролі музиканта і топ-посадовця. Відео виступу зібрало тисячі вподобань, поширень і коментарів.

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 28, 2023

Ініціативу задумали для використання музики як інструменту дипломатії "для просування миру і демократії та підтримки ширших цілей політики США".

"Метою ініціативи є використання можливостей державно-приватного партнерства для створення музичної екосистеми, що сприяє розвитку економічної рівності та креативної економіки, створює можливості і забезпечує доступ до освіти", – зазначають у комюніке Держдепу.

У рамках ініціативи хочуть сприяти включенню американської музики та пісень у навчальні програми в різних країнах світу у рамках вивчення англійської мови.

Також запускають менторську програму American Music Mentorship Program, яка уможливить приїзд артистів середнього рівня до США для того, щоб налагоджувати зв’язки і отримувати консультації фахівців щодо подальшого розвитку. Перший етап програми відбудеться восени 2024 року.

Один з проєктів від American Music Abroad Academy Cleveland спрямований на професійних молодих музикантів родом з України, щоб організувати їм обмін досвідом з колегами з усього світу і консультації американських фахівців, у тому числі щодо збереження культурної ідентичності через музику.

Крім того, у співпраці програми академічних обмінів Фулбрайт і Центру виконавського мистецтва ім. Джона Кеннеді запускають стипендію для іноземних науковців на перетині, які зацікавлені досліджувати, як різні види мистецтва впливають на здоров’я і добробут людства. Конкурс на стипендію відбудеться цієї осені.