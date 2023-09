Блинкен сыграл на гитаре и спел блюз, представляя инициативу "музыкальной дипломатии" США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен вышел на сцену как фронтмен музыкального ансамбля, представляя новую инициативу "музыкальной дипломатии".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Госдеп США запустил новую инициативу культурной дипломатии, которую назвали Global Music Diplomacy Initiative.

В рамках презентации госсекретарь Энтони Блинкен вышел на сцену как гитарист и вокалист и исполнил с ансамблем блюзовый стандарт Hoochie Coochie Man, который в 1950-х годах впервые записал Мадди Уотерс.

Блинкен упоминал в описании о себе в соцсетях, что является гитаристом-любителем, однако это едва ли не первое его публичное появление одновременно в роли музыканта и топ-чиновника.

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK